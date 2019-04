Massimo Maugeri a Gaiole per il Premio Letterario Chianti

Sabato 27 aprile alle ore 17, presso la Società Filarmonica di Gaiole in Chianti, i 350 giurati del Premio letterario Chianti incontreranno Massimo Maugeri, finalista del 32° Premio Letterario Chianti Narrativa con il suo romanzo “Cetti Curfino" (ed. 'La Nave di Teseo). E' l'ultimo appuntamento prima della cerimonia finale di premiazione a maggio, a Greve in Chianti.

Il libro. Un giornalista giovane e spiantato entra in un carcere per incontrare una detenuta. Gli si pone davanti una prorompente figura di donna, labbra carnose, corpo colmo, occhi che rivelano abissi. Di lei ha letto sui quotidiani, è stato un caso che ha fatto parlare e che adesso sta per spegnersi, ingoiato da altri clamori. Il giornalista ha subito pensato che la sua storia andasse raccontata e ora che se la trova lì, ferina, impastata di dialetto, dolore e femminilità, capisce di non essersi sbagliato. Eccola, è lei. Cetti Curfino. Ma chi è questa donna? Qual è la storia che l’ha portata in carcere? E soprattutto, sarà in grado di rivelarsi, di confessare a lui – Andrea Coriano, giornalista alle prime armi – la propria vita, i percorsi oscuri che l’hanno condotta fin lì?

L'autore. Massimo Maugeri collabora con le pagine culturali di magazine e quotidiani. Ha ideato e gestisce 'Letteratitudine' (in rete dal 2006), blog letterario d’autore del Gruppo L’Espresso nonché uno dei più noti e seguiti blog letterari italiani, integrato dal quotidiano culturale online LetteratitudineNews. Dal 2009 cura e conduce una fortunata trasmissione radiofonica culturale di libri e letteratura che ha lo stesso nome del blog, incrociando la propria voce con quella dei più noti scrittori italiani e internazionali. Ha pubblicato romanzi, racconti e saggi, tra cui il romanzo Trinacria Park (Premio Vittorini). Tra i vari riconoscimenti ricevuti: Premio Addamo, Premio Martoglio, Premio Più a Sud di Tunisi, Premio Internazionale Sicilia “Il Paladino”, Premio Elmo, Premio Promotori della Lettura e del Libro.

www.premioletterariochianti.it

Tutte le notizie di Gaiole in Chianti