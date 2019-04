Nuovo appuntamento con le camminate storiche e naturalistiche

Torna l’appuntamento con gli itinerari trekking attraverso i percorsi naturalistici del territorio e le radici storiche.

Domenica 5 maggio, con ritrovo alle ore 9,00 in via Provinciale Limitese n. 2, a Limite, all’imbocco per la salita di Montereggi davanti al pub Lowengrube, prenderà il via la camminata “VILLA BIBBIANI,UN PERCORSO NELLA BELLEZZA”, di circa 12 km e un dislivello totale di 340 metri, per la scoperta e la valorizzazione della storia e della natura del territorio del Montalbano di Capraia e Limite attraverso luoghi significativi. A organizzarla, Toscana Hiking Experience, un’associazione di guide ambientali professionali, con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e la collaborazione di Unicoop Firenze Sezione Soci Empoli e Uisp Empolese-Valdelsa.

Il percorso si articolerà attraverso la meravigliosa Villa di Bibbiani, risalente al XVI° secolo e luogo di sperimentazione e studio della botanica nell’’800 con Cosimo Ridolfi, aperta dalla nuova proprietà su richiesta del Comune per permettere di ammirare i giardini e il parco botanico, per poi proseguire con altri tesori della zona come la chiesa romanica di San Jacopo a Pulignano, Castra ( nella stessa giornata partirà il classico Palio dei Carretti), la vecchia chiesa di Castra e, per finire, un antico ponte sul Borro del Pescaione.

Ecco alcuni consigli per i partecipanti:

Materiale necessario: -Scarpe da trekking, preferibilmente alte, zaino, acqua, eventuale abbigliamento per la pioggia (giacca impermeabile o mantella, copri zaino) crema solare, cappello per il sole.

Materiale consigliato: -Macchina fotografica, bastoncini da trekking.

La quota individuale di partecipazione è di 5,00 euro, non comprende il pranzo, i costi di trasferimento e quant’altro non esplicitamente riportato. Per i bambini sotto i 7 anni la partecipazione è gratuita.

La quota include invece l’ organizzazione e il coordinamento delle attività, l’assistenza di una Guida Ambientale Escursionistica abilitata. I partecipanti alle escursioni non sono coperti da assicurazione personale infortuni.

Per iscrizioni/prenotazioni/informazioni, scrivere a riccardo@toscanahiking.it

La Sezione Soci Coop Empoli offrirà uno spuntino a base di barretta, succo di frutta e acqua.

Chi vorrà, potrà anche pranzare presso la ex scuola di Castra grazie all'associazione Castra Civico 50 che organizza il Palio dei Carretti. Per penne all'amatriciana, affettati misti con acqua e un bicchiere di vino, il prezzo è di 10 euro, mentre per i bambini tra i 5 e i 12 anni è di 6 euro. Per info e prenotazioni, contattare Simona al 3209213412.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

