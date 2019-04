Urban Food Festival, cibo di strada di qualità e tanti eventi al Parco San Donato

Torna dopo il grandissimo successo della scorsa edizione Uff – Urban Food Festival con il cibo da strada più ricercato proposto direttamente da Food Truck qualificati e selezionati (alcuni food truck propongono gluten free e vegano) ma anche vino, birra, liquori artigianali e biologici.

Una vera e propria Fiera del Disco, con espositori provenienti da tutta la penisola offrendo al pubblico una vasta scelta di musica per tutti i gusti. Inoltre un mercatino di Fumetti, giochi del passato, giocattoli, oggettistica e abbigliamento vintage (proposto anche in piazza dei Ciompi ogni quarto fine settimana del mese) faranno da coronamento ai tre giorni del festival, dal 3 al 5 maggio, ospitato al centro polifunzionale San Donato, nel quartiere di Novoli. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Firenze e organizzata dall’associazione Fumetti e dintorni di Fucecchio, vuole portare il brand Uff – Urban Food Festival in tour per la Toscana ed inizieremo due settimane dopo al Parco dell’Anconella, ad Altopascio a fine maggio ed a Grosseto a metà luglio.

Dalla grande passione per i fumetti è scaturita questa iniziativa che sembra essere apprezzata, anche perché accontenta tutta la famiglia. Venerdì 3 maggio (alle 17,30) in occasione della Festa dello Sport, davanti ad almeno 400 bambini provenienti da 20 società di svariate discipline sportive avverrà la cerimonia d’inaugurazione alla presenza dell’assessore allo sport Andrea Vannucci, dell'assessore al commercio e turismo Cecilia Del Re e del presidente del Consiglio della Toscana Eugenio Giani insieme ad ex campioni della Fiorentina come Alberto Malusci, Celeste Pin, Andrea Ivan, Cristian Riganò oltre a Leonardo Fabbri campione ai campionati italiani del lancio del peso, Gianni De Magistris, campione olimpico di pallanuoto, Marco Borri maestro di tennis e “inventore” delle Piaggeliadi che da oltre 25 anni porta avanti con grandissimo successo.

La serata proseguirà a ritmo di tango, a cura della scuola di ballo Passion de Tango di Scandicci. Sabato 4 maggio (alle 11,30) arrivo dei Vespa Club Firenze e Montemurlo e (alle 12) della Street Band Zastava Orkestar che suona musica balcanica con 12 elementi. La band animerà la giornata suonando anche per le strade limitrofe. Inoltre il Teatro dell'Invasione di Stefano Silvestri di Firenze farà uno spettacolo che prenderà tutti di sorpresa e saranno presenti anche nella giornata di domenica. Alessandro Giobbi, menestrello cantastorie (definito il nuovo Marasco) e la violinista e voce Marta Materassi, allieteranno il pomeriggio con canti fiorentini. La Pole Dance Accademia di Firenze si esibirà in acrobazie e contorsionismi su pali altissimi. Inoltre saranno presenti le allieve della scuola Weelchair. La sera si balla lo swing a cura della scuola Swing Hoop School di Sesto Fiorentino e la scuola Dancing Time di Firenze. Le migliori coppie vestite in maniera vintage, o le più simpatiche, vinceranno un week end per 2 persone al Grand Hotel Elba International all'Isola d'Elba compreso il passaggio marittimo offerto dalla Blunavy, la compagnia di navigazione elbana.

Altri premi saranno una cena per due al ristorante la Loggia del Piazzale Michelangelo, alla Trattoria Zaza e alla Dispensa Verace oltre ad un chilo di gelato alla gelateria Roberto del Centro San Donato. Ci sono anche premi di consolazione per chi rimanesse fuori, che consistono in uno sconto del 10% al Grand Hotel Elba International.

Durante la giornata corsi di swing gratuiti a cura della Swing Hoop School di Sesto Fiorentino. Domenica 5 Maggio alle 11,00 il Teatrino dei burattini a cura di Pupi di Stac, il più antico di Firenze, essendo stato fondato dalla grande Laura Poli, sorella di Paolo e Lucia attori acclamatissimi. Inoltre la scuola di musica Musikalmente di Firenze, suonerà dal vivo. Music Art di Deborah Castellucci e le sue allieve saranno sul palco con Music Circus e brani tratti da Mary Poppins. Per le tre serate e pomeriggi s'intercaleranno scuole di ballo della zona e limitrofe come J’ust Dance di Lastra a Signa, Weelchair di Firenze, Swinghopp school di Sesto Fiorentino, Swingapple di Firenze, Jazz Club Corazon Latino di Scandicci, Scuola di Zumba di Gaia Bini di Sesto Fiorentino, Florence Dance Accademy di Firenze, Dance Formula e Associazione Gio di Sesto Fiorentino, Passion de Tango di Scandicci e Maniac di Prato che coinvolgeranno il pubblico in balli vintage e classici ed anche con abiti di Ballando con le stelle. Presenta Alessandro Masti di Radio Toscana. Orario 9/23. L'organizzazione è dell'associazione culturale Fumetti e Dintorni con il Patrocinio del Comune di Firenze. Info: info@fumettiedintorni.it 3484410579/3387390387

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

