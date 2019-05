Sicurezza sul lavoro in agricoltura, convegno Inail ai Georgofili

Al centro dei lavori gli strumenti previsti da Inail a sostegno delle imprese e dei lavoratori agricoli attraverso l’Avviso pubblico ISI 2018 e la promozione di azioni congiunte per la formazione professionale qualificata nel settore agricolo. E' in programma il prossimo martedì 7 maggio, alle 10.00 presso la sede dell’Accademia dei Georgofili di Firenze – Logge Uffizi Corti, il seminario "Salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e selvicoltura ” organizzato da Inail Direzione regionale Toscana, Accademia dei Georgofili, Università degli Studi di Firenze e Regione Toscana.

L’incontro intende informare sulle finalità, caratteristiche e modalità di partecipazione all’Avviso pubblico Isi Inail 2018, con un focus dedicato all’agricoltura e selvicotura. L’obiettivo è favorire la più ampia adesione delle imprese alle procedure di incentivazione e sostegno per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con l’Avviso pubblico Isi 2018 Inail mette a disposizione delle imprese della Toscana che vogliono investire in sicurezza 25.184.590 euro di incentivi a fondo perduto suddivisi in 5 assi

di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alle tipologie di progetti che saranno realizzati.

L’iniziativa offre un’informazione qualificata sugli aspetti amministrativi e tecnici dell’Avviso pubblico Inail 2018, veicolando il messaggio valoriale finalizzato a sottolineare come

l'investimento in salute e sicurezza rappresenti sia un dovere giuridico-sociale per la tutela dei lavoratori, che un vantaggio in termini di produttività per la singola impresa e per il Paese.

Il programma dell’incontro prevede, altresì, la presentazione del Progetto pilota tra Accademia Georgofili - Enama – Unifi - Inail Direzione regionale Toscana - Regione Toscana – Cai, mirato alla certificazione dei formatori qualificati mediante corsi di formazione per formatori che operano nell’ambito della sicurezza delle macchine agricole.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di elevare il livello medio di base della gestione della sicurezza in agricoltura partendo dalla formazione di formatori esperti e certificati in grado di trasferire in modo appropriato le conoscenze sul territorio.

Nell’occasione, viene messo a disposizione dei partecipanti una selezione del materiale informativo edito dall’Inail.

Il programma del seminario:

LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA

Martedì 7 maggio 2019, orario 10.00 – 12.30

Accademia dei Georgofili – Logge Uffizi Corti – 50122 Firenze

10.00 Registrazione partecipanti

10.15 Saluti

Marco Remaschi – Assessore Agricoltura Regione Toscana

Pietro Piccarolo – Vice Presidente Accademia dei Georgofili

Giovanni Asaro – Direttore regionale Inail Toscana

10.45 Avviso ISI 2018 finanziamento alle imprese. Aspetti amministrativi e tecnici.

Focus Asse 5 - Progetti per le micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli:

 5.1 – generalità imprese agricole

 5.2 – giovani agricoltori

Sabina Piccione – Responsabile Processo prevenzione -Inail Direzione regionale Toscana

Fernando Renzetti – Coordinatore Contarp - Inail Direzione regionale Toscana

11.30 Dibattito e confronto con i partecipanti

12.00.Illustrazione “Progetto pilota di certificazione dei formatori qualificati mediante corsi di formazione per formatori che operano nella sicurezza delle macchine agricole” di Accademia dei Georgofili – INAIL Direzione regionale Toscana – Regione Toscana - UNIFI – ENAMA - CAI.

Marco Vieri – Professore di ingegneria dei biosistemi – Scuola di Agraria - Università degli studi di Firenze

12.30 Chiusura dei lavori

La partecipazione al seminario è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

Riservata a coloro che avranno inviato la conferma di partecipazione

entro venerdì 3 maggio 2019 a adesioni@georgofili.it

Fonte: Inail

