Appuntamenti con Lega Giovani e Gioventù Nazionale, Picchi: "Amici del Pd come Attila nell'amministrazione"

Questo pomeriggio presso il comitato elettorale del centrodestra empolese si sono tenute due conferenze, rispettivamente della Lega Salvini premier affrontante il tema del lavoro e dello sviluppo economico e la presentazione ufficiale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia.

Al primo appuntamento con Lega Salvini premier hanno partecipato Andrea Picchielli, coordinatore provinciale Lega Giovani e candidato consigliere comunale ad Empoli e l'onorevole Guglielmo Picchi, sottosegretario agli esteri. Entrambi hanno trattato i temi della necessità di nuove collegamenti e infrastrutture, di cui hanno parlato le aziende, delle imprese in ambito internazionale, della valorizzazione dei prodotti locali e di quello che sarebbe stato fatto su questi temi dall'amministrazione che ha governato in questi anni.

La conferenza ha preso il via con le parole di Picchielli, su come l'amministrazione Barnini in questi cinque anni non avrebbe saputo valorizzare ed intervenire attivamente per le imprese nell'Empolese Valdelsa ma anzi avrebbe fatto proposte e promesse in realtà mai mantenute. "La Lega è vicina agli imprenditori con le richieste del Suap unico e Asev (Agenzia sviluppo Empolese Valdelsa). E' importante che tutto il circondario di Empoli trovi posto per un ufficio che si occupi delle parti statistiche, così che le aziende abbiano accesso facilitato a questi dati".

Il coordinatore provinciale di Lega giovani ha poi esteso il tema toccando argomenti come la fuga dei ragazzi, empolesi e toscani in generale, dal proprio territorio, legando questo fenomeno allo sviluppo economico e agli investimenti sul lavoro: "Su Empoli non ci sono politiche attive per il lavoro e i giovani devono rivolgersi a Firenze. Ciò provoca una fuoriuscita di questi verso l'estero, quindi la Lega sostiene politiche per il lavoro e di incentivo per le famiglie per aiutare i più giovani".

Sempre in ambito imprenditoriale è stato aperto il capitolo dell'internazionalizzazione delle imprese, della valorizzazione del Made in Italy e della lotta contro l'abusivismo e concorrenza sleale di prodotti italiani che arriva dall'estero. Sono state prese ad esempio da Picchielli le amministrazioni in regioni come Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove la Lega è al potere e dove la regione stessa aiuta le imprese a trovare sbocchi su nuovi mercati.

La conferenza è poi proseguita con il sottosegretario agli esteri Picchi che ha sottolineato nuovamente come chi ha amministrato Empoli e la Toscana abbia lasciato anni di promesse ma pochi fatti realizzati, affermando che lui stesso sente parlare dei soliti progetti dal 1994 fra i quali ne ha citati alcuni come la messa in sicurezza della Fi-Pi-Li o il potenziamento dell'aeroporto di Firenze . "Dal report di Confindustria si legge che abbiamo perso circa il 20% delle attività. Non saremo noi a rimediare in pochi mesi o in un amministrazione intera i danni fatti dagli amici del PD, veri e propri attila nell'amministrazione del comune".

Ha ripreso successivamente il tema trattato da Picchielli sull'internazionalizzazione delle imprese, rimarcando la necessità di una promozione culturale e commerciale contemporanea su Empoli e di un sostegno finanziario all'export, a beneficio delle imprese. "L'amministrazione comunale deve mantenere alta l'attenzione sulle criticità industriali del territorio, far si che ci siano infrastrutture. In attesa che ci sia una svolta regionale alle politiche è in primis il governo che ha voglia di sostenere questo cambiamento". Il sottosegretario Picchi ha poi concluso parlando di collaborazione: "Il centrosinistra ha scarsa collaborazione nell'agire sul territorio e nelle politiche fiscali e rimango basito dalla bassa qualità della rappresentanza della classe imprenditoriale".

Il secondo appuntamento ha riguardato la presentazione ufficiale di Gioventù Nazionale al quale hanno partecipato Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Marco Scatarzi, dirigente di Azione Giovani e co fondatore di 'Casaggì', Diego Petrucci sindaco dell'Abetone e candidato al parlamento europeo nelle elezioni del 26 maggio, i dirigenti nazionali di Gioventù Nazionale e alcuni dei ragazzi che ne fanno parte tra cui Lorenzo Mannelli esponente del gruppo e del movimento giovanile di Fdi.

L'incontro ha toccato temi come il diritto d'autore, la strumentalizzazione del minore nelle campagne elettorali e l'importanza dell'impegno politico da parte dei giovani, impegno che è sentito e definito dal gruppo come militanza.

Torselli, coordinatore regionale del partito di riferimento, ha parlato dell'importanza dell'inaugurazione dei gruppi giovanili, dei ragazzi e delle ragazze che iniziano a fare militanza e che seguono quelli che lui ha definito valori del partito come l'avere una visione economica vicina ai giovani con gli sgravi fiscali e una visione sociale propria, distaccata dal resto.

L'argomento della militanza politica è stato affrontato da Scatarzi, rappresentante di quella che è la comunità 'Casaggì' e 'Azione Studentesca' che collaborano attivamente con Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia. Lui stesso si è definito un "soldato politico", affermando che nei gruppi giovanili "si entra da ragazzini e si esce uomini in grado di avere un proprio sistema di pensiero".

Margherita Cecchin

