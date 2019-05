Artigianato, primo evento della community degli artigiani con Manifatture Fiorentine aperte

Artigiani uniti nella prima comunità creativa di Firenze. Un progetto diventato realtà grazie al sito Firenze Creativa e che parte con il suo primo appuntamento: Manifatture Fiorentine aperte, in programma domani e domenica. Due giorni di incontri, dimostrazioni, workshop dedicati alla scoperta dei luoghi, delle imprese e di tutto ciò che ruota intorno al mondo della creatività a Firenze e che si inseriscono nel più ampio programma della “Primavera dell’Artigianato”.

Il progetto è promosso dal Comune di Firenze e realizzato in collaborazione con Artex- Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.

C’è la Firenze che crea, che produce bellezza e che oggi la porta nel mondo attraverso il web, senza più barriere. “Firenze Creativa” è questo, un sito oltre la vetrina, che racconta la storia, i luoghi e i protagonisti di una tradizione che si tramanda nel tempo e che continua a vivere cambiando abito ma non sostanza. Obiettivo: creare una comunità creativa in tutta l’area metropolitana, per promuovere e valorizzare le attività artigiane e i centri di formazione e rafforzare il collegamento tra istituzioni, associazioni e privati. Un passo importante anche per rafforzare la candidatura di Firenze a Città Creativa UNESCO per l’artigianato e le folk arts.

“Un primo importante evento della comunità creativa di Firenze e dell’area metropolitana. - spiega Giovanni Lamioni, presidente di Artex - Firenze Creativa vuole promuovere, valorizzare e rafforzare le energie creative e imprenditoriali dell’artigianato artistico e tradizionale. Crediamo nella vivacità culturale di Firenze e vogliamo amplificarla e incentivarla con ogni mezzo”

“Non solo un weekend di ‘Manifatture aperte’ per raccontare la storia delle botteghe fiorentine a cittadini e turisti – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re -, ma anche una piattaforma permanente su un sito dedicato dell’Amministrazione comunale al quale collaboreranno tutti i protagonisti del mondo dell’artigianato. Un modo per avere in mappa tutto l’anno le realtà creative della nostra città, che potranno così essere ricercate da cittadini a turisti per andare alla scoperta degli artigiani fiorentini e dei vari centri di formazione”

Per l'occasione, Polimoda apre le porte dei suoi nuovi laboratori presso la Manifattura Tabacchi offrendo la possibilità di visitare un'anteprima della terza sede dell'istituto che verrà inaugurato il prossimo autunno: un nuovo campus della formazione moda che darà il via al progetto di rigenerazione urbana del complesso industriale.

Il programma completo delle iniziative e le visite ai laboratori artigianali e alle manifatture creative si possono consultare e prenotare sul sito https://www.firenzecreativa.it/manifatture-fiorentine-aperte/

