Abc Castelfiorentino: vince l'U18 Gold, sconfitta per l'U13

Under 18 Gold

Prosegue la marcia dell’U18 Gold nella seconda fase valevole per la Coppa Toscana: il Gialloblu di Luigi Vertaldi si impone infatti su Calcinaia per 77-54.

Gara sempre in controllo e subito indirizzata dalla truppa castellana, il cui approccio è da manuale: 30-19 dopo dieci minuti. Nella seconda frazione l’inerzia non cambia e i gialloblu continuano a spingere sull’acceleratore andando al riposo lungo sul 46-25. Così nella ripresa ai padroni di casa basta amministrare il cospicuo vantaggio che al 30′ tocca il +22 (59-37), e l’ultima frazione serve soltanto per le statistiche.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO BASKET CALCINAIA 77-54

Parziali: 30-19, 16-6, 13-12, 18-18

Tabellino: Cicilano 19, Turini 25, Talluri 9, Cavini 8, Fontanelli 5, Giannetti 7, Castellacci 4, Luari, Fabrizzi. All. Vertaldi.