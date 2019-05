Alberti e Picchielli (Lega): "Galleria commerciale all’ospedale disastroso flop"

“A qualche anno di distanza dall’inaugurazione del parcheggio multipiano che ha visto anche la realizzazione di fondi commerciali al piano terreno, ancora non si è vista nemmeno un’attività aprire nella galleria – dicono gli esponenti leghisti Jacopo Alberti e Andrea Picchielli – questo è un strategico della Asl Toscana Centro. Ma lo era anche l’idea iniziale: pensare di speculare sui parenti dei pazienti che già devono pagare il parcheggio quando vanno a trovare i propri cari ricoverati, è di cattivo gusto”.

“La nostra proposta – dice Picchielli, candidato al consiglio comunale – è di mettere a disposizione gli spazi per ambulatori privati di giovani medici con affitti calmierati per un periodo di prova di due anni, che poi possano essere ridiscussi al termine del primo contratto. Un’opportunità per chi, fresco di laurea, non avrebbe le possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro. Nutrisionisti, psicologi, psicoterapeuti, anche giovani veterinari, tutti quei giovani che appassionati a professioni mediche che possono essere svolte in privato ma che appunto, non possono permettersi spazi adeguati. In questo modo – conclude Picchielli - si darebbe finalmente vita a una ‘Galleria della salute’ che non stonerebbe con il resto del complesso ospedaliero”.

