Debiti fuori bilancio, Sì del Consiglio Comunale

Approvate, nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, le delibere relative a “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, alle “Modifiche al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” e, infine, quella relativa alla “Revoca dell’avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale”. Quest’ultima delibera ha ricevuto il voto favorevole anche del consigliere comunale di minoranza, Alessandro Tolaini del M5S.

Inoltre, nella seduta di ieri del Consiglio Comunale – dove non sono mancati momenti di tensione - sono stati affrontati anche altri questioni come quello del “Pisa Festival” che sarà illustrato nei prossimi giorni dall'assessore comunale alla cultura Andrea Buscemi e quello del Teatro di Calambrone nei confronti del quale l’Amministrazione Comunale presenterà a breve una propria proposta per renderlo fruibile fin dalla prossima stagione estiva.

Fonte: Ufficio Stampa

