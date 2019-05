Avis Montopoli consegna un defibrillatore alla Scuola dell'Infanzia di Capanne

Dopo l’Istituto Comprensivo di Montopoli V/A e la Scuola primaria di Marti, mercoledì 22 Maggio 2019 è stata la Scuola dell’Infanzia di Capanne a ricevere in dono un Defibrillatore automatico (DAE); una tradizione di impegno sociale che si rinnova e che vede ancora una volta l’Avis comunale di Montopoli v/a in prima fila.

A consegnare il Defibrillatore è stata la Presidente dell’Avis Sara Matteoli accompagnata da una folta rappresentanza del Consiglio Direttivo della sezione che ha sede a Capanne.

Alla serata sono stati presenti il Sindaco Giovanni Capecchi, l’assessore al sociale Vanni Linda, l’assessore alla cultura Scali Cristina, il Parroco di Capanne Don Fabrizio Orsini, la Vice preside Marina Remorini, il corpo insegnante della scuola per l’infanzia di Capanne , una rappresentanza di genitori e tanti bambini della scuola.

La Presidente dell’Avis di Montopoli ha detto che “Donare un defibrillatore è come donare il sangue perché in entrambi i casi, con un dono d’amore si possono salvare vite umane ed anche se l’augurio è che non debba mai essere utilizzato, con questo gesto dotiamo la scuola per l’infanzia di uno strumento indispensabile in caso di emergenze cardiache che potrebbero interessare sia i bambini che gli adulti presenti all’interno della scuola” (nello specifico lo strumento è stato dotato di una doppia serie di piastre; pediatriche e per adulti).”L’acquisto ed il successivo dono del defibrillatore, ha proseguito la Presidente, è stato reso possibile grazie ai generosi contributi ricevuti con il 5 x 1000 e alla decisione del Consiglio dell’Avis Montopoli di ricambiare tanta generosità con questo dono. La Presidente ha terminato il suo intervento dichiarandosi certa che i genitori ,sempre molto attenti alla salute e alla sicurezza dei propri figli, sapranno apprezzare questa iniziativa che ha reso la scuola per l’infanzia di Capanne cardioprotetta ed ha auspicato che i genitori, possano dare un esempio di solidarietà ai propri figli diventando Donatori di sangue.

Il Sindaco di Montopoli, Giovanni Capecchi, intervenendo a sua volta, ha ringraziato la sezione Avis e tutti i loro volontari che ancora una volta si sono resi portatori di un gesto di solidarietà dall’alto valore etico e sociale e facendo notare come i Donatori di sangue, nel vasto mondo del volontariato di cui è ricco il nostro Comune, sono uno dei più alti simboli di solidarietà umana perchè oltre a donare il proprio tempo libero donano, con il sangue, anche parte di se stessi senza per questo chiedere niente in cambio ed oggi meritano un plauso ancor più forte perchè donano ad una scuola un prezioso e indispensabile strumento salvavite.

Gli interventi si sono conclusi con le parole del Parroco Don Fabrizio che ha cercato i termini più adeguati per far comprendere , nella maniera più semplice possibile, ai bambini, l’importanza di quel dono, invitandoli poi a prendersi per mano e a pronunciare tutti insieme parole di preghiera universale.

La Presidente Sara Matteoli ha poi comunicato che a seguito di questa iniziativa l’Avis farà avere a tutte le famiglie, che hanno i bambini presso la scuola per l’infanzia, una lettera in cui ricordando l’evento di oggi, si ribadirà l’importanza della donazione del sangue; alla lettera sarà anche allegato un opuscolo dove viene dettagliatamente spiegato perché si deve donare e come farlo.

La Vice preside Marina Remorini ha poi dichiarato che a breve il corpo insegnante della scuola per l’infanzia parteciperà ad un corso formativo per l’uso del defibrillatore in modo da rendere concretamente fruibile, in caso di emergenza, questo prezioso dono ricevuto

L’incontro si è concluso con un piacevole rinfresco offerto, ai presenti, dalla Scuola.

Fonte: Avis Comunale Montopoli

