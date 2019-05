Centro di Empoli, Picchielli (Lega): "Parcheggi sotterranei e più videosorveglianza"

I negozianti del centro storico di Empoli è da tanto che hanno segnalato la carenza di parcheggi e la totale mancanza di quelli a strisce bianche nelle are del centro e in quelle adiacenti.

Nel programma comune del centro destra è prevista la costruzione di parcheggi sotterranei e la trasformazione di alcune di alcune aree di sosta a pagamento in parcheggi gratuiti, sull'esempio di quanto fatto già dall'amministrazione di Michele Conti a Pisa, che sarà oggi ad Empoli anche per affrontare questa questione.

Inoltre la Lega è attentissima alla tematica della sicurezza: un centro sicuro significa un centro più frequentato e più vivibile.

Abbiamo previsto l'aumento della videosorveglianza con più operatori a controllare le immagini dietro gli schermi, un potenziamento della polizia municipale, da impegnare per l'ordine pubblico, piuttosto che per fare multe come è stato fatto fino adesso.

Inoltre la presenza del poliziotto di quartiere e l'accesso al programma "strade sicure" determinerà una presenza più costante di forze dell'ordine sul territorio e sarà fondamentale nella prevenzione dei reati. Con la LEGA al governo della città, verranno potenziate le illuminazioni del centro storico e ci sarà una lotta totale al degrado urbano, usando anche gli strumenti dati dalla legge Salvini.

Tolleranza zero per i writer e per l'accattonaggio molesto, oltre ad una maggiore pulizia nel centro storico, aumentando anche il numero dei cestini.

Per rivitalizzare i fondi vuoti sarà garantita l'erogazione di stanziamenti a fondo perduto per chi vuole avviare una nuova attività commerciale.



Andrea Picchielli, capolista Lega e candidato col Centrodestra a Empoli

