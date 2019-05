Cioni chiude la campagna elettorale agli Agostiniani: "Dalla parte dei più fragili"

Ultime ore di campagna elettorale per Beatrice Cioni candidata sindaca della coalizione Buongiorno Empoli. Domani, 24 maggio, prima la partecipazione allo sciopero del clima, nel pomeriggio alle 17 in piazza della Vittoria, poi la grande festa al chiostro degli Agostiniani per chiudere il bel percorso che ha visto Cioni correre per la carica di primo cittadino supportata dalle liste Empoli Civica, FabricaComune ed Empoli ecologista. Dalle 20.30 serata di musica dal vivo con gli Arcambold e poi un brindisi per Beatrice.

“Sarà l’occasione per incontrarsi e parlare della strada che stiamo percorrendo insieme. È un percorso che è cresciuto un passo dopo l’altro - dice Cioni - ed è diventato sempre più grande. Quando abbiamo iniziato la nostra avventura non avremmo mai immaginato di arrivare fino a qui. Ora la sfida di amministrare la città non ci spaventa. Perché siamo quelli che cercano di fare forza sulle loro competenze, quelli che vogliono costruire un futuro migliore per la loro città. Siamo nati dal territorio e per il territorio. Nei prossimi 5 anni abbiamo un’idea precisa di città.

Empoli non merita di essere una brutta periferia dell'area metropolitana. Empoli non merita di essere depauperata di servizi e di non governarli: abbiamo perso l’Asl, il Tribunale, rischiamo di perdere la Camera di Commercio, non indirizziamo più la politica dei servizi.

Oggi occorre coniugare la parte migliore dell'esperienza del passato con un'attenzione ai bisogni dei cittadini colpiti dalla crisi, affrontare la presenza di nuove fragilità sociali e rispondere alle richieste di una migliore qualità della vita e di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente.

Si i più fragili, prendersi cura di loro. Dare importanza alla sicurezza fondamentale per i nostri cittadini: quella sociale. Bisogna inventare strumenti nuovi per rispondere alle nuove fragilità, fatte di uomini e di donne che perdono il lavoro in età avanzata, immigrati che devono essere integrati, disabili che chiedono sempre più autonomia e occasioni di inserimento. Occorre ridare ai nostri cittadini il senso vero della sicurezza sociale che significa certezza di trovare un lavoro, un’occasione per i figli, una risposta alle esigenze che nascono quando si è più fragili perché malati, perché anziani, perché stranieri, perché senza lavoro.

Occorre pensare all’ambiente, al patrimonio verde della nostra città, puntare su obiettivi concreti come i rifiuti zero e rinforzare il patrimonio arboreo. Noi sogniamo una Empoli più giusta, una Empoli migliore”.

Beatrice Cioni – candidata sindaca Buongiorno Empoli

