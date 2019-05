Rapinano 4 ragazzi a Santa Croce, tra i 3 arrestati un minore

Dalle prime ore dell’alba i carabinieri di San Miniato stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Pisa nei confronti di due giovani poco più che ventenni, oltre a un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Firenze a carico di un minore.

All’esito delle indagini della Stazione di Santa Croce sull’Arno, è stato accertato che i tre giovani si sono resi responsabili di rapina nei confronti di 4 giovani, i quali si trovavano riuniti all’interno di un fondo privato a trascorrere la serata.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Comando Provinciale Carabinieri di Pisa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

