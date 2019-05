Elezioni Europee 2019, i risultati in tutte le Province

Si sono tenute ieri, domenica 26 maggio, le elezioni per il parlamento europeo e per il rinnovo del consiglio comunale in molti comuni toscani. In Toscana affluenza al 66,69%.

Vediamo i risultati provincia per provincia.

Provincia di Pisa, affluenza al 67,64%

In Provincia di Pisa Lega e PD ottengono quasi lo stesso risultato, con primo partito la Lega che stacca il PD di un punto percentuale.

Partito - Percentuale ottenuta

LEGA SALVINI PREMIER 33,77

PARTITO DEMOCRATICO 31,39

MOVIMENTO 5 STELLE 13,20

FORZA ITALIA 5,10

FRATELLI D'ITALIA 4,77

LA SINISTRA 2,80

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 2,78

EUROPA VERDE 2,47

PARTITO COMUNISTA 1,71

PARTITO ANIMALISTA 0,72

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,34

PARTITO PIRATA 0,33

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,31

POPOLARI PER L'ITALIA 0,18

FORZA NUOVA 0,13

Schede nulle: 4.296 Schede bianche: 2.874 Schede contestate: 12

Provincia di Pistoia, affluenza al 65,63%

LEGA SALVINI PREMIER 35,30

PARTITO DEMOCRATICO 29,70

MOVIMENTO 5 STELLE 12,41

FORZA ITALIA 6,33

FRATELLI D'ITALIA 5,95

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 2,75

EUROPA VERDE 2,22

LA SINISTRA 1,90

PARTITO COMUNISTA 1,50

PARTITO ANIMALISTA 0,69

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,46

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 381 0,27

PARTITO PIRATA 0,25

POPOLARI PER L'ITALIA 0,16

FORZA NUOVA 0,12

Schede nulle: 3.161 Schede bianche: 1.611 Schede contestate

Provincia di Prato, affluenza 69,31%

Partito - Percentuale ottenuta

LEGA SALVINI PREMIER 34,47

PARTITO DEMOCRATICO 32,46

MOVIMENTO 5 STELLE 11,69

FORZA ITALIA 5,95

FRATELLI D'ITALIA 5,46

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 3,15

EUROPA VERDE 2,00

LA SINISTRA 1,70

PARTITO COMUNISTA 1,15

PARTITO ANIMALISTA 0,66

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 522 0,43

PARTITO PIRATA 0,28

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 317 0,26

POPOLARI PER L'ITALIA 0,17

FORZA NUOVA 0,17

Schede nulle: 2.298 Schede bianche: 1.530 Schede contestate: 9

Provincia di Massa-Carrara, affluenza al 55,78%

Partito - Percentuale ottenuta

LEGA SALVINI PREMIER 35,70

PARTITO DEMOCRATICO 22,78

MOVIMENTO 5 STELLE 14,71

FORZA ITALIA 11,24

FRATELLI D'ITALIA 4,39

LA SINISTRA 3,06

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 2,95

EUROPA VERDE 1,85

PARTITO COMUNISTA 1,68

PARTITO ANIMALISTA 0,61

PARTITO PIRATA 0,28

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,26

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,26

FORZA NUOVA 0,13

POPOLARI PER L'ITALIA 0,11

Schede nulle: 1.809 Schede bianche: 786 Schede contestate: 3

Provincia di Grosseto, affluenza al 64,44%

Partito - Percentuale ottenuta

LEGA SALVINI PREMIER 37,99

PARTITO DEMOCRATICO 25,97

MOVIMENTO 5 STELLE 13,85

FRATELLI D'ITALIA 6,06

FORZA ITALIA 5,92

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 2,63

LA SINISTRA 2,28

EUROPA VERDE 1,84

PARTITO COMUNISTA 1,45

PARTITO ANIMALISTA 0,60

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,58

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,30

PARTITO PIRATA 0,27

FORZA NUOVA 0,14

POPOLARI PER L'ITALIA 0,13

Schede nulle: 2.152 Schede bianche: 1.230 Schede contestate: 6

Provincia di Livorno, affluenza al 67,67%

Partito - Percentuale ottenuta

PARTITO DEMOCRATICO 32,63

LEGA SALVINI PREMIER 29,35

MOVIMENTO 5 STELLE 15,67

FORZA ITALIA 4,96

FRATELLI D'ITALIA 4,48

LA SINISTRA 2,89

PARTITO COMUNISTA 2,82

EUROPA VERDE 2,71

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 2,48

PARTITO ANIMALISTA 0,92

PARTITO PIRATA 0,30

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,27

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,26

POPOLARI PER L'ITALIA 0,15

FORZA NUOVA 0,10

Provincia di Arezzo, affluenza al 68,71%

Partito - Percentuale ottenuta

LEGA SALVINI PREMIER 35,89

PARTITO DEMOCRATICO 29,66

MOVIMENTO 5 STELLE 12,49

FORZA ITALIA 6,51

FRATELLI D'ITALIA 5,38

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 2,80

EUROPA VERDE 1,97

LA SINISTRA 1,63

PARTITO COMUNISTA 1,58

PARTITO ANIMALISTA 0,61

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,45

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,35

PARTITO PIRATA 0,31

POPOLARI PER L'ITALIA 0,22

FORZA NUOVA 0,15

Schede nulle: 3.606 Schede bianche: 2.775 Schede contestate: 5

Provincia di Siena, affluenza al 71,42%

Partito - Percentuale ottenuta

PARTITO DEMOCRATICO 37,56

LEGA SALVINI PREMIER 28,75

MOVIMENTO 5 STELLE 11,93

FORZA ITALIA 5,13

FRATELLI D'ITALIA 4,80

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 3,16

LA SINISTRA 2,43

EUROPA VERDE 2,32

PARTITO COMUNISTA 1,89

PARTITO ANIMALISTA 0,60

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,47

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,34

PARTITO PIRATA 0,32

POPOLARI PER L'ITALIA 0,19

FORZA NUOVA 0,12

Siena Premia il PD

Alle Elezioni Europee 2019 la Città di Siena premia il Pd:

PARTITO DEMOCRATICO 37,88

LEGA SALVINI PREMIER 26,33

MOVIMENTO 5 STELLE 9,56

FRATELLI D'ITALIA 6,44

Una curiosità: alle Amministrative del 2018 è stato eletto sindaco, al ballottaggio contro Bruno Valentini, candidato del centrosinistra, Luigi De Mossi, primo sindaco di centrodestra nella storia della città.

Provincia di Lucca, affluenza al 57,21%

Partito - Percentuale ottenuta

LEGA SALVINI PREMIER 39,26

PARTITO DEMOCRATICO 24,43

MOVIMENTO 5 STELLE 13,29

FORZA ITALIA 6,73

FRATELLI D'ITALIA 5,00

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 3,04

EUROPA VERDE 2,50

LA SINISTRA 2,26

PARTITO COMUNISTA 1,29

PARTITO ANIMALISTA 0,76

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0,58

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0,29

PARTITO PIRATA 0,29

POPOLARI PER L'ITALIA 0,17

FORZA NUOVA 0,12

