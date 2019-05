Roccaforti rosse e bianche: Galleno contro Spinelli, pioggia di voti per Barnini da Fontanella

Con le elezioni alle spalle, è tempo di spulciare anche i dati delle sezioni per avere uno sguardo finalmente completo sul 'paese reale' anche nelle frazioni con una storia che confligge con l'orientamento generale. Focalizziamoci sull'Empolese.

Da sempre Galleno, nel comune di Fucecchio, guarda al centrodestra essendo terra di confine e vicina anche alla Lucchesia. La previsione non si smentisce: dalla sezione 19 il sindaco di centrosinistra non raggiunge la maggioranza assoluta fermandosi al 48,57%. Se le altre 19 sezioni avessero seguito Galleno, Spinelli sarebbe andata al ballottaggio con la candidata di centrodestra Sabrina Ramello. Fermandoci invece a Massarella, il risultato è l'esatto contrario, proprio perché il primo cittadino è residente in zona. Spinelli sfonda quota 70%, precisamente il 71,83%, mentre Ramello aggancia solo un piccolo 17,67%.

Avvicinandoci all'Empolese, un'altra 'zona bianca' nelle roccaforti rosse è Vitolini, frazione collinare di Vinci. Nella sezione 5 è interessante notare che il sindaco riconfermato Giuseppe Torchia vince ma di misura sull'avversario leghista Alessandro Scipioni: 58,93% contro 41.07%. Ricordiamo che il dato complessivo del trionfo di Torchia è del 71,85%.

Altro vecchio monito degli analisti politici di zona era "guardare a Capraia Fiorentina", feudo democristiano quando c'era ancora la Dc e la Margherita (partito d'origine dell'attuale sindaco Alessandro Giunti, ai tempi di Sostegni all'opposizione). Stavolta i dati non parlano: dalle sezioni 5 e 6 emergono un 56,16 e un 59,03% per il sindaco 'poco eloquenti'.

Andiamo a Empoli, dove le sezioni più interessanti sono invece quelle rosse. Ad Avane, terra del prete operaio Renzo Fanfani, il M5S di Anna Baldi raggiunge il 12% e Beatrice Cioni l'8,04%, mentre Barnini rimane su un 55% vicino al dato complessivo. La rieletta sindaca fa di meglio nella sua terre d'origine Ponte a Elsa e a Fontanella, dove sfonda quota 60% e 63%. Per quest'ultimo risultato forse possiamo ipotizzare un 'grazie' per i passi avanti compiuti con la nuova 429, che quando sarà compiuta bypasserà il centro abitato per i mezzi pesanti e il traffico imponente diretto verso la Valdelsa. E se è vero il detto che chi gioca in casa ha una marcia in più, anche il candidato di centrodestra Andrea Poggianti ottiene tra i migliori risultato in casa, nel quartiere di Ponzano con il 27,66%. Il primato va alle sezioni del Giro, che favoriscono Poggianti con un 27% e quasi 3mila voti, la metà di Barnini nelle stesse sezioni. E il 'castello' di Monterappoli, che privilegiò Potere al Popolo alle elezioni politiche, conferma la fede a sinistra conferendo il miglior risultato a Beatrice Cioni: l'11,45%.

Elia Billero

