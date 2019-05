Pci entra in Consiglio comunale a Cerreto Guidi: "Segno di rinata speranza"

In queste elezioni amministrative, dopo trent'anni il simbolo del Partito Comunista Italiano è tornato sulle schede elettorali. Sul territorio regionale è stato presente in diversi Comuni, da solo o in coalizione con la sinistra di classe. Era il nostro obiettivo prioritario per questa campagna elettorale.

Un primo passo del percorso necessario per riappropriarsi di quegli spazi che da troppo tempo una sedicente Sinistra ha lasciato, con fare subalterno, al dominio assoluto dei dettami neoliberisti e degli interessi del capitale finanziario e non che ne stanno alla base, di cui l'Unione Europea costituisce l'emblema.

Un lavoro certamente lungo, una consapevolezza che in questo frangente ci permette di essere soddisfatti del risultato ottenuto, sia in termini di nuove adesioni che di consensi numerici ricevuti, con particolare riferimento ai Comuni di Lamporecchio (9,4%) e Cerreto Guidi (9,2%), dove avremo un consigliere all'interno dei rispettivi Consigli Comunali.

Come sezione empolese Valdelsa del PCI non possiamo che considerare notevole il risultato di Cerreto, con l'elezione a consigliera di Susanna Rovai, un risultato affatto scontato, frutto di una straordinaria mobilitazione sul territorio dei compagni cerretesi e del lavoro svolto a livello istituzionale in questi anni in Comune e nell'Unione dei Comuni dal compagno Vladimiro Spinelli.

Il risultato di Cerreto Guidi deve e vuole essere il segno di una rinata speranza.

Fonte: Pci Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi