XXV passeggiata sul Montalbano da Casalguidi alle Torri di Serravalle

Domenica 2 giugno 2019 torna la Passeggiata sul Montalbano, organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Serravalle Pistoiese in collaborazione con l’Atletica Casalguidi – MCL Ariston, il Circolo Arci Serravalle Paese ed il Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale di Pistoia, giunta quest’anno alla XXV edizione. A piedi od in mountain bike, il percorso si snoda lungo i sentieri del Montalbano che da Casalguidi portano alle Torri di Serravalle. Il ritrovo è in Piazza Gramsci a Casalguidi alle ore 8.30. Partenza prevista alle ore 9.00. Durante il percorso, i partecipanti potranno usufruire di un adeguato servizio di ristoro ed all’arrivo dell pranzo presso il Circolo Arci Serravalle Paese. L’Associazione Cave Canem a.s.d. di Serravalle Pistoiese sarà presente alla camminata con alcuni loro esemplari e per dare consigli e supporto alle persone che affrontano il percorso con i loro cani al seguito. L’Associazione si occupa di divulgare una corretta cultura cinofila, fare sport e giocare con il proprio cane. A partire dalle ore 14.00, fino alle ore 17.00, i partecipanti di ritorno dalla Passeggiata sul Montalbano, potranno assistere alla rievocazione medievale programmata per lo scorso 28 aprile all’interno dell’Open week e non svoltasi a causa del maltempo. All’interno della Rocca di Serravalle sarà allestito un piccolo accampamento medievale, saranno posizionate alcune postazioni di tiro con l’arco ed andrà in scena uno spettacolo di danze medievali. Al suono dei tamburi, i presenti avranno la possibilità di immergersi nell’atmosfera medievale assistendo allo spettacolo offerto dagli sbandieratori e dagli arcieri, che si ripeterà alcune volte lungo l’arco delle 3 ore. Alla fine della sfida degli uomini d’armi, così come nell’intervallo tra uno spettacolo e l’altro sarà possibile, per chiunque lo desideri, cimentarsi nel tiro con l’arco. Grazie all’Assessorato al Turismo sarà possibile effettuare una visita guidata alle Torri di Serravalle Pistoiese. Ritrovo alle ore 13.00 presso l’Ufficio Informazioni Turistiche in p.zza Magrini,4.

Dalle ore 13.30 saranno attivi i bus navetta per il rientro a Casalguidi. La quota d’iscrizione è di 5 euro, comprensiva di assicurazione, assistenza e ristoro sul percorso e pranzo a fine passeggiata, bus navetta. “Siamo arrivati alla 25ma edizione, un quarto di secolo, a conferma di quanto sia apprezzata questa camminata” ha dichiarato l’Assessore alla Sport Maurizio Bruschi. “Anche quest’anno” - prosegue Bruschi - “ grazie alla collaborazione fra Atletica Casalguidi del Presidente Marco Grani ed al Circolo Arci Serravalle Paese del Presidente Tiziano Leporatti che ringrazio di cuore, siamo pronti assieme all’Assessorato al Turismo ad accogliere i tanti camminatori che arriveranno nel nostro bellissimo Paese”.

DOMENICA 2 GIUGNO 2019 Ritrovo Piazza Gramsci (Casalguidi) ore 8.30 – Partenza ore 9.00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 5,00 Euro (comprende assicurazione, ristoro sul percorso e a fine passeggiata, bus navetta) All’arrivo i partecipanti potranno usufruire di un adeguato servizio ristoro presso il Circolo ARCI di Serravalle Paese Visita guidata alle Torri di Serravalle P.se (ritrovo ore 13.00 Ufficio Informazioni Turistiche P.za Magrini, 4).

Ritorno in bus con partenze da Serravalle per Casalguidi dalle ore 13.30.

