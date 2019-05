Erin Mathias confermata per la prossima stagione nell'Use Scotti Rosa

Erin Mathias raddoppia. Dopo lo splendido campionato disputato al suo primo anno in Italia, l’Use Scotti Rosa ha battuto la concorrenza delle squadre che si erano interessate alla pivot americana riuscendo ad ottenere la sua conferma per la prossima stagione.

Un primo tassello decisamente importante per coach Alessio Cioni vista l’ottima annata che ha giocato quest’anno con 22 partite disputate, 12.9 punti di media, il 47% dal campo e 9 rimbalzi totali di media. Ma, oltre all’aspetto tecnico, la conferma è frutto anche di altri aspetti visto che la giocatrice americana si è trovata molto bene nell’ambiente che, a sua volta, ne ha apprezzato la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrato più volte nel corso della stagione.

E, se Mathias resta a Empoli, lo stesso non sarà per Huland El Aliyah, l’altra americana di casa Scotti. La giocatrice, infatti, è già da alcune settimane in campo nel campionato australiano dove è approdata dopo la stagione empolese. A lei il grazie della società per l’impegno e per aver contribuito alla prima, storica salvezza nella massima categoria.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

