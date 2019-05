Prima del Teatro, Gabbanini chiarisce: "I fondi erano già stati stanziati"

Nelle scorse settimane è nata un po' di polemica a San Miniato per quanto riguarda la manifestazione Prima del Teatro. Dal Comune di Pisa è arrivato un contributo economico importante per la Scuola Europea per l'Arte dell'Attore, un aiuto che il sindaco Vittorio Gabbanini ha voluto commentare.

A margine della conferenza stampa sulla Notte Nera, il primo cittadino uscente (lascerà dopo il ballottaggio del 9 giugno) ci ha tenuto a specificare: "Abbiamo confermato negli importi tutte le manifestazioni che si sarebbero tenute da giugno in poi, quindi dopo le elezioni. I fondi erano già stati stanziati ed erano pari a quelli degli anni scorsi".

Gabbanini ha proseguito: "Queste campagne di pubblicità da parte degli altri partiti non ci stanno bene. Siamo contenti che il Comune di Pisa sia venuto in aiuto, ma i soldi c'erano già. Utilizzeremo quei fondi per rendere Prima del Teatro ancora più bello".

Nei giorni scorsi dalla Lega erano arrivate alcune dichiarazioni riguardo la scuola di teatro e per questo motivo il sindaco Gabbanini ha voluto chiarire la questione.

