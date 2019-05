Giorgia Meloni sulla Vespa per Bagnoli al ballottaggio

‘È stupendo vedere una piazza così piena che respira voglia di libertà. È stata una primavera di vento e questo sarà il vento che spazzerà via l’aria pesante che c’è in Comune’. Lo ha detto Matteo Bagnoli candidato Sindaco del centrodestra a Pontedera dalla piazza Curtatone Montanara con la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al fianco in vista del ballottaggio del prossimo 9 giugno.

‘È l’ora di dire basta a questo sistema - ha detto Bagnoli - abbiamo fatto una campagna elettorale in mezzo alla gente e questa piazza piena ci chiede il cambiamento e di rimettere al centro delle politiche i cittadini di Pontedera. È l’ora di ripartire dalle piccole cose a differenza del candidato del Pd Matteo Franconi che in questa campagna elettorale ha promesso di tutto e di più ma ci lascia un buco di 70mln di euro in bilancio. In questi ultimi giorni di campagna elettorale andremo a prenderci questi ultimi voti che ci mancano per liberare definitivamente Pontedera’.

