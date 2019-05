Open San Gimignano, il tennis stellare tra le torri

Ad iscrizioni chiuse e con i tabelloni di qualificazione già in corso d’opera è ufficiale: quest'anno il Torneo Open maschile - Trofeo Polytec (2.000 €) organizzato dal Tc San Gimignano e giunto alla terza edizione, regalerà agli appassionati valdelsani un livello di gioco spaziale, inimmaginabile, mai visto sui campi in terra rossa sotto le torri.

Ci saranno in totale trenta Seconde Categorie e sedici tennisti classificati sopra 2.5, dato di per sé notevolissimo, ma la vera notizia è la presenza di alcuni giocatori di livello internazionale pazzesco. Su tutti Luca Vanni, attuale numero 220 delle classifiche mondiali ed ex 100 al mondo: vedere all’opera un giocatore del calibro del gigante aretino a San Gimignano è un'occasione irripetibile, visto che Vanni, reduce da un infortunio, sta preparando il rientro nei prossimi tornei ATP e Challenger.

Il principale antagonista del numero 1 sarà Daniele Capecchi, uno dei più forti tennisti della Toscana, 2.1 ed ex 664 al mondo, che tenterà di migliorare la finale raggiunta lo scorso anno. Sono altrettanto clamorose le presenze dell'argentino Franco Gabriel Agamenone, attuale numero 232 al mondo in doppio e vincitore in carriera di 32 tornei internazionali tra singolare e doppio, e di Davide Pontoglio, 2.2 e campione italiano di Seconda Categoria nel 2015! Un quadro spaziale completato dai 2.3 Federico Maccari, Filip Tomanic e dagli idoli locali Gianluca Acquaroli, Andrea Turini e Andrea Taliani.

Sui campi del Tennis Club San Gimignano, in località Santa Lucia, l’Ingresso è gratuito ogni giorno dalle 15.00 in poi. Accanto al programma agonistico, il circolo ha allestito un ricco calendario di serate eno-gastronomiche a tema (per ulteriori informazioni www.facebook.com/apdtennissangimignano).

