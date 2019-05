A piedi in A11, poi aggredisce gli agenti: arrestato 20enne

È stato fermato mentre percorreva a piedi im tratto dell'A11 in direzione ovest. E' successo ieri sera, intorno alle 21,45 all'altezza di Prato: protagonista un ventenne nigeriano.La polstrada lo ha fermato e il giovane ha opposto resistenza e si è rifiutato di dare le proprie generalità. L'uomo, un 20enne nigeriano, in Italia senza permesso di soggiorno, ha continuato a dare in escandescenze, fino ad aggredire uno degli agenti, che è rimasto ferito alle braccia. È stato portato in Questura a Prato. Il giovane è quindi stato pertanto arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per il rifiuto di fornire indicazioni sull'identità.

Tutte le notizie di Prato