Sculture in marmo per nascondere la droga: controlli antidroga della polizia in centro

Intense attività di controllo da parte del Commissariato di Carrara. Un quarantaduenne carrarese, già noto alle forze dell’ordine, è stato avvistato con fare sospetto nel piazzale antistante la stazione e in seguito al controllo dei poliziotti è risultato in possesso di un involucro trasparente di nylon contenente hashish destinato all’uso personale. Il predetto è stato segnalato alla locale Prefettura - U.T.G. di Massa Carrara.Nel corso della nottata precedente l’attività di prevenzione ha inoltre consentito di effettuare un ulteriore sequestro di 14,63 grammi di hashish, contenuto all’interno di un sacchettino in cellophane accuratamente nascosto tra da due blocchi di marmo posizionati l’uno sull’altro, nei pressi della locale chiesa di san Francesco, altro luogo del centro storico cittadino sovente frequentato da ragazzi di giovanissima età dediti al consumo di sostanze stupefacenti.

Stessa sorte è toccata ad un cittadino massese di 43 anni, trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, questa volta dalla Volante della Questura nel centro cittadino di Massa, oggetto di mirati controlli soprattutto nelle aree di abituale ritrovo ed aggregazione giovanile. Anche quest’ultimo è stato segnalato alla locale Prefettura per illecito possesso di sostanza stupefacente.

Nel corso dei predetti servizi sono state sottoposte a controlli, altre 30 persone e 15 autoveicoli.

I positivi e significativi risultati rappresentano l’effetto di un consolidato dispositivo di controllo del territorio, che prosegue con programmata coordinata frequenza da parte delle Volanti della Questura e del Commissariato di Carrara al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell’illecita diffusione di sostanze stupefacenti, in particolare negli ambiti giovanili cittadini, garantendo così elevati livelli di sicurezza e ordinata vivibilità sociale.