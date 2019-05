In vendita all'asta uffici del Comune di Impruneta

Il Comune di Impruneta mette in vendita un'unità immobiliare ad uso ufficio di mq. 117, situata al piano primo di via Cavalleggeri n. 20 nel capoluogo. Il prezzo a base d'asta è stabilito in €. 170.000,00 oltre IVA.

L'unità immobiliare, con accesso al piano terreno dalla pubblica via tramite una rampa di scale, è composta da un locale centrale con camino che disimpegna i restanti quattro locali, oltre bagno e terrazzo. L'immobile si presenta in normale condizioni per l'uso al quale è attualmente destinato, con finiture di non particolare pregio, con pavimenti sia in cotto sia in marmo. L'edificio, attiguo alla centrale piazza Buondelmonti, è stato edificato presumibilmente tra la fine '800 ed i primi decenni del 1900 ed è stato dichiarato di non interesse storico artistico. Fino dagli anni '80 gli spazi erano un appartamento di civile abitazione per poi essere trasformati in uffici che facevano parte di un più ampio complesso che ospitava, fino al 201, gli uffici comunali e prima del 2010 una Banca.

Per una descrizione più analitica si rimanda all'Allegato Tecnico che forma parte integrante dell'avviso d’asta, consultabile sul sito internet del comune di Impruneta www.comune.impruneta.fi.it.

Per partecipare all'asta pubblica, le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 18 giugno 2019 al protocollo del Comune, consegnate a mano oppure tramite raccomandata. Il giorno stesso, alle ore 16.00 a Tavarnuzze, avrà luogo la seduta pubblica di vendita mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete al rialzo.

Per ogni informazione è a disposizione il Servizio Ambiente e Patrimonio del Comune di Impruneta in Via F.lli Rosselli n. 6, Tavarnuzze - il mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (Geom. Massimo Cianchi - tel. 055/2372128) oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: m.cianchi@comune.impruneta.fi.it .

E’ possibile prendere visione dell’immobile previo appuntamento con il Geom. Massimo Cianchi.

Fonte: Comune di Impruneta - ufficio stampa

