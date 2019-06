Arti di strada, torna a Santa Maria a Monte 'Il Paese dei Balocchi'

Un nuovo progetto, una nuova idea, per il Borgo di Santa Maria a Monte. Si terrà la nona edizione de “Il Paese dei Balocchi”, festival delle arti di strada che approda nel meraviglioso borgo a forma di chiocciola per rivelarci i suoi angoli più suggestivi, poetici e romantici. 60 artisti provenienti da ogni angolo del mondo, saranno i protagonisti di una Kermesse unica. Tre giorni di magia, tre notti incantate, dove potersi perdere in un labirinto di emozioni per ritrovarsi più leggeri, più allegri e felici.

Spettacoli di arte varia tra cui acrobatica aerea, bolle di sapone, clownerie, elementi di scenografia che impreziosiranno il paese, spettacoli di fuoco, Giocoleria, invenzioni funamboliche, musica, originali animazioni itineranti, Streetfood; artigianato artistico e laboratori. Il Paese dei Balocchi è il luogo dove adulti e bambini possono immaginare un mondo migliore.

La realizzazione dell’evento è resa possibile dalla collaborazione del Comune di Santa Maria a Monte, dal prezioso contributo della Pro - Loco e del supporto del Centro Commerciale Naturale che riunisce gli esercenti del nostro comune.

Il 2, 3, 4 Agosto 2019, il borgo di Santa Maria a Monte non sarà più lo stesso. L’ideazione, la direzione artistica e l’organizzazione sono a cura di Mondoamabile, realtà nota in Toscana per la realizzazione di eventi di spessore, tra i quali spicca anche Sognambula.

La magia del Festival ha contagiato l’Amministrazione Comunale, i commercianti e la produzione del festival. Per l’occasione è stato pubblicato un bando di sponsorizzazione a sostegno dell’evento che potrà rendere protagonisti le principali realtà commerciali del territorio.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

