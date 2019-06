Assicurazioni auto false, scoperta truffa sull'Appennino pistoiese

I carabinieri della stazione di San Marcello Piteglio stanno procedendo per una truffa che avrebbe colpito una decina di persone sul territorio nazionale. Gli accertamenti sono nati da un controllo stradale in cui i militari hanno accertato che un’automobilista, 47enne del luogo, aveva esibito una polizza falsa. La donna aveva pagato 372 euro tramite una carta poste-pay, indicatale dai truffatori, ad un’assicurazione on-line fittiziamente domiciliata a Ferrara, ricevendo regolarmente a domicilio la documentazione che però è risultata completamente contraffatta. Alla vittima, che era convinta di avere stipulato una polizza regolare, non è rimasto altro che denunciare la truffa e subire il sequestro amministrativo del mezzo con l’applicazione della relativa sanzione perché privo della copertura assicurativa.

