Lavoratori irregolari e senza assicurazione, sospesa un'attività a Larciano

I carabinieri di Larciano, assieme al Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Pistoia, hanno effettuato un’ispezione in un capannone di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ospita una società individuale dedita al confezionamento di articoli casalinghi, la cui titolare è una 50enne del luogo.

Al momento del controllo sono stati sorpresi al lavoro quattro dipendenti, tre donne ed un uomo tutti italiani e residenti in zona, completamente irregolari e privi di qualsiasi copertura assicurativa.

Dai primi accertamenti i compensi per gli orari di lavoro rilevati, che potrebbero essere definiti come una sorta di part-time, si aggiravano sui cinquanta euro alla settimana. Le sanzioni amministrative rilevate ammontano a trentasettemila euro ed è stata accertata una elusione dei versamenti contributivi per circa ventisettemila euro. L’attività è stata sospesa.

Tutte le notizie di Larciano