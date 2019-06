Mancherebbero 216mila euro di Irpef e Iva non versate tra il 2014 e il 2017, per questo un cantante lirico livornese è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e segnalato all'Agenzia delle entrate e alla procura. L'uomo avrebbe documentato fiscalmente le sue prestazioni canore, senza dichiarare al Fisco quanto percepito come compenso per un totale di 700mila euro.

