Micheletti (Confesercenti) risponde a Confcommercio: "Politica fuori da nostra associazione"

“Mentre da Palazzo Gambacorti non arriva nessuna risposta alle nostre obiezioni, che riteniamo pertinenti e sicuramente costruttive nell’interesse degli imprenditori, Confcommercio continua nel suo ruolo di difensore d’ufficio dell’amministrazione comunale. Questo francamente è incomprensibile”. Luigi Micheletti, presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord, torna sulla polemica nata con l’altra associazione dopo le obiezioni formulate alla giunta ed in particolare all’assessore Pesciatini relative ad una serie di questioni rimaste irrisolte. “Questa è l’ultima volta che rispondiamo a Confcommercio – insiste Micheletti -. O meglio che la citiamo, visto che non abbiamo niente da rispondere all’associazione guidata dal duo Grassini-Pieragnoli. Noi rappresentiamo gli imprenditori che, per fortuna, continuano a darci fiducia in maniera sempre crescente. E nell’interesse esclusivo degli imprenditori abbiamo chiesto al Comune una accelerazione su temi importanti che si sono arenati. Non comprendiamo quindi le reazioni stizzite di Confcommercio da noi minimamente considerata nei nostri interventi”. Ancora Micheletti. “Se per Confcommercio ed i suoi iscritti tutto sta andando bene, vuol dire che possono tranquillamente risparmiarsi l’impegno sindacale a difesa della categoria. Noi, che come imprenditori viviamo la città in prima linea, conosciamo meglio di altri i problemi. E li rappresentiamo all’amministrazione qualunque essa sia. E lo faremo sempre senza attendere l’approvazione di altri”. La conclusione del presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord. “La politica è fuori dalla nostra associazione come speriamo lo sia anche in Confcommercio. Se poi esponenti delle associazioni, una volta lasciata la propria carica, vogliono fare altri percorsi questo non deve essere un problema. Regola che vale per tutti”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa

