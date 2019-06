Il contrabbassista Ares Tavolazzi si esibirà a Mazzolla

Il grande contrabbassista Ares Tavolazzi si esibirà a Mazzolla venerdì 7 giugno per Blue Note e Notte Blu a Mazzolla. L'associazione degli Amici di Mazzolla organizza un concerto di Blues e Jazz e una sessione di cinema all'aperto.

Ospite d'eccezione Ares Tavolazzi, contrabbassista di fama mondiale, Tavolazzi ha suonato in tutto il mondo con, per esempio, Weather Report, Pat Metheny, Mick Goodrick, Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Conte, Francesco Guccini e Fiorella Mannoia. Ha anche registrato dischi da Bollani a Rava.

Ares Tavolazzi sarà accompagnato sul palco da altri due formidabili jazzisti, Giulio Stracciati e Piero Borri.

Giulio Stracciati

Docente di improvvisazione e chitarra jazz a Siena jazz da 28 anni. Direttore artistico e docente chitarra jazz a Volterra Jazz-Cepem. Collaboratore come side man in oltre 30 cd ha suonato con: K.Wheeler, E.Rava, E.Pierannunzi, F. D'Andrea, G.Ferris, Stefano Cantini, N.Felder, R.Gatto,P. Fresu ed altri.

Piero Borri

Studia con i più grandi batteristi mondiali in giovane età fino ad arrivare a collaborare con Chet Baker, Luca Flores, Enrico Rava, Stefano 'Cocco' Cantini, Ares Tavolazzi, Marco Tamburini ed altri.

Il concerto da non perdere è organizzato in collaborazione con Volterra Jazz.

Seguirà (intorno alle ore 22:30) la prima delle 9 proiezioni di film all'aperto programmate in questa stagione come parte di CineMAZZOLLA.

Per rimanere nel colore del giorno, o meglio, della notte, gli organizzatori hanno scelto di presentare il film "Le Grand Bleu / The Big Blue", un film di Luc Besson che racconta l'estrema passione di due ragazzi, Jacques ed Enzo, per l’immersione subacquea. Con Jean Reno, Jean-Marc Barr, Rosanna Arquette e Sergio Castellitto.

Mazzolla vi aspetta venerdì 7 giugno.

Fonte: Jean-Luc Walraff Presidente degli Amici di Mazzolla

