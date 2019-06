Maltempo, da Banca Valdichiana 5 milioni per i danni subiti dal territorio

L’ondata di maltempo che ha imperversato per tre giorni, dal 26 al 28 maggio, ha colpito con particolare intensità la Valdichiana tanto che lo stato di emergenza deciso dalla Regione Toscana comprende anche quest’ampia zona.

Mentre è appena iniziata la conta ufficiale dei danni, provocati soprattutto delle violente piogge e dai conseguenti allagamenti, Banca Valdichiana offre con la massima tempestività un aiuto al territorio, alle famiglie ed alle imprese, in tutta l’area di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti approvato uno stanziamento di 5 milioni di Euro per l’erogazione di finanziamenti a condizioni agevolate, finalizzati al ripristino di strutture danneggiate e al sostegno dell’economia locale.

Banca Valdichiana garantisce un iter di erogazione semplificato, che consentirà dunque di far fronte tempestivamente alle diverse esigenze, e consente l’accesso al plafond anche a chi non fosse ancora cliente: in questo caso il finanziamento potrà essere ottenuto aprendo un conto corrente che sarà a costo zero per i primi dodici mesi.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Arezzo