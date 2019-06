Save the Planet Onlus, a lezione agli Scolopi

Una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla conoscenza del nostro pianeta rivolta agli adulti del futuro. È con questo spirito che è stato organizzato l’incontro tra le classi medie dell’Istituto degli Scolopi di Firenze e l’Associazione Save the Planet Onlus, un’organizzazione senza scopo di lucro nata con l’obiettivo di sensibilizzare – attraverso storytelling, testimonianze di esperienze dirette ed azioni concrete – il grande pubblico relativamente a temi come la salvaguardia dell’ambiente, la tutela delle specie animali, l’attenzione ai grandi problemi ambientali e la valorizzazione dei luoghi più fragili ed incontaminati della Terra.

All’incontro erano presenti Elena Stoppioni, presidente di Save the Planet e Luca Bracali, Ambasciatore dell’Associazione oltre ad essere fotografo, regista ed esploratore di fama internazionale.

Durante la lezione, tenuta di fronte ad una platea di ragazzi molto interessati e coinvolti sul tema, sono stati mostrati dei video che hanno raccontato le esperienza di Save the Planet, per sensibilizzarli sul tema del Climate Change in modo positivo (ovvero focalizzando l’attenzione sulla bellezza del pianeta e su come si possa fare la differenza facendo la propria parte). Tante le domande dei ragazzi, incuriositi ed appassionati sull’argomento, a dimostrazione che appuntamenti di questo tipo sono fondamentali per formare una coscienza responsabile di quelli che saranno gli adulti del domani.

