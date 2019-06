Ballottaggio Colle, servizio di accompagnamento della Pubblica Assistenza

In occasione del ballottaggio per le elezioni comunali che si svolgerà domenica 9 giugno, l'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa rinnoverà il proprio servizio di accompagnamento al seggio, con autovettura o mezzo attrezzato, per persone con ridotta capacità motoria e per chiunque ne abbia necessità. Sarà possibile richiedere il servizio nelle seguenti fasce orarie: la mattina, dalle 9.00 alle 12.00, ed il pomeriggio, dalle 14.00 alle 19.00. Le persone che desiderano usufruire gratuitamente dell'accompagnamento alle urne possono effettuare la propria prenotazione telefonando in orario di ufficio (dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 8.30 alle 13) al numero 0577-920169, recandosi presso la sede sociale in Via Liguria n. 11 oppure online direttamente sul sito dell'Associazione.

Fonte: Pubblica Assistenza Colle - ufficio stampa

