Musicaaltra al Teatro Rossi di Pisa, musicisti di fama internazionale per l'estate

Anche quest’anno il TRA propone un ciclo di concerti d’estate. MUSICAALTRA è il titolo della rassegna che vedrà impegnati musicisti di fama internazionale e proposte del panorama cittadino.

Giovedì 6 giugno alle ore 18.00 Auser Musici apre la rassegna con le prove aperte di Arbace un’opera in forma di concerto (un pasticcio by L.Vinci e G.F. Handel) che debutterà il 9 giugno all’handel festspiele halle, in Germania. Auser musici ha scelto il Teatro Rossi Aperto per le prove di questo lavoro dal 4 al 7 giugno e aprirà le porte al pubblico per un momento di condivisione e spettacolo. Per questo lavoro Carlo Ipata dirigerà i solisti Raffaele Pé (Arbace), Raffaella Milanesi (Mandane), Angelo Giordano (Artaserse, Megabise), Benedetta Mazzucato (Artabano, Semira) e l’orchestra di Auser Musici.

Giovedì 13 giugno alle ore 21,30 il Gruppo Corale il Cantiere, diretto da Claudia Zimmermann, propone al pubblico un repertorio di Musiche Rinascimentali e Sudamericane : Por que cantamos.

Il Gruppo Corale Cantiere è un coro amatoriale che, dal 1991, svolge la sua attività a Pisa diretto daClaudia Zimmermann. Specializzatosi nel canto “a cappella”, il suo repertorio spazia fra epoche egeneri diversi: dal sacro al profano, dalla musica d’autore ai canti popolari di vari paesi.

Sabato 14 giugno alle ore 21,30 Alessia Arena, cantattrice, propone Alda canta ancora. Omaggio a Alda Merini., un reading musicale omaggio alla grande poetessa a dieci anni dalla sua scomparsa.

La narrazione, ispirata all’opera letteraria di Alda Merini, quale “La pazza della porta accanto” e “L'altra verità” nonché al suo periodo manicomiale, traghetta l’ascoltatore in un viaggio di parole e musica tra scoperta, paure, rabbia e sana ironia, nel manicomio intimo di ciascuno di noi.

Il testo è inoltre impreziosito dalle parole in musica di alcuni psichiatri che operarono professionalmente nei manicomi durante il fervido periodo della emanazione della legge Basaglia.

Testi e voce di Alessia Arena, chitarra classica a 7 corde e arrangiamenti musicali Francesco Catalucci

Giovedì 27 giugno alle ore 21,30 Sandra Giura Longo, flautista, porterà al TRA, Souffle – performance di musica contemporanea per flauto e voci.

Specializzata nella musica contemporanea sperimentale, l’artista si muove in un repertorio che permette al pubblico di conoscere, anche in maniera “divertente”, il lavoro di autori che si pensano riservati agli addetti ai lavori. Nella performance sono esplorate tutte o quasi le possibilità musicali di un’interprete. Fare musica con tutto il corpo, con i gesti, con la voce, con il fiato, con le parole, con il fiato (le souffle), con la manifestazione delle emozioni più intime, libero o dentro gli strumenti, prolungamento del corpo stesso.

Giovedì 4 luglio alle ore 21,30 , Gruppo Vocale Ecclesia, si esibirà con il concerto “Trecento”. Il gruppo vocale e strumentale Ecclesia è formato da professionisti, specializzati nel repertorio medievale, che da anni collaborano con i maggiori studiosi e direttori internazionali. Nella formazione impiegata per questo programma: Alessandro Carmignani, controtenore, Luciano Bonci e Paolo Fanciullacci tenori, Marcello Vergetto basso.

Fonte: Teatro Rossi Aperto Pisa

Tutte le notizie di Pisa