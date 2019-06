Da Audrey Hepburn a Gino Bartali, 12 alberi per 12 grandi personaggi a Scandicci

Adozione di 12 alberi e inaugurazione della seconda parte del Viale dell'Umanità e dei Diritti Umani venerdì 7 giugno 2019, alle 11, presso la scuola media Enrico Fermi di via Leoncavallo a Scandicci; gli alberi saranno intitolati ad Audrey Hepburn, attrice (Bruxelles 1929-Tolochenaz 1993), Hans Krasa, compositore vittima dell'Olocausto (Praga 1899-Auschwitz 1944), Stephen Biko, attivista anti apartheid (king William's Town 1946-Pretoria 1977), Iqbal Masih, attivista dei diritti civili (Muridke 1983-Muridke 1995), Gino Bartali, campione di ciclismo (Ponte a Ema 1914-Firenze 2000), Elena Cornaro, letterata (Venezia 1646-Padova 1684), Violeta Parra, cantautrice, poetessa e pittrice (San Carlos 1917-Santiago del Cile 1967), Adriano Olivetti, imprenditore (Ivrea 1901-Aigle 1960), Artemisia Gentileschi, pittrice (Roma 1593-Napoli 1654), Berta Caceras Flores, attivista diritti civili e ambientali (Honduras 1972-La Esperanza 2016), Don Lorenzo Milani,sacerdote, educatore e pedagogista (Firenze 1923-Firenze 1967) e Tina Anselmi, partigiana e prima donna Ministro della Repubblica Italiana (Castelfranco Veneto 1927-Castelfranco Veneto 2016). L'inaugurazione è a cura del Comitato Viale dell'Umanità e dei Diritti Umani con il patrocinio del Comune di Scandicci.

Lo scorso 16 marzo al nuovo parco di Vingone (via Masaccio) era stato inaugurato il primo tratto del Viale dell'Umanità e dei Diritti Umani, con dodici nuovi alberi ognuno dei quali è stato intitolato a personalità straordinarie, protagoniste a livello mondiale negli ultimi due secoli: Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la Medicina 1986 (Torino 1909-Roma 2012), Gandhi, politico e filosofo pacifista (Porbandar 1869-Nuova Delhi 1948), Rolando Toro, psicologo antropologo (Concepcion 1924-Santiago del Cile 2010), Rosa Parks, attivista per i Diritti Civili (Tuskegee 1913-Detroit 2005), Gianni Rodari, scrittore e pedagogista (Omegna 1920-Roma 1980), Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace 1993 (Mvezo 1918-Johannesburg 2013), Martin Luther King, Premio Nobel per la Pace 1964, (Atlanta 1929-Memphis 1968), Tsunesaburo Makiguchi, educatore e filosofo (Arahama 1871-Tokyo 1944), Florence Nightingale, fondatrice dell'Assistenza Infermieristica (Firenze 1820-Londra 1910), Wangari Muta Maathai, Premio Nobel per la Pace 2004 (Ihite 1940-Nairobi 2011), Albert Schweitzer, Premio Nobel per la Pace 1952 (Kaysersberg 1875-Lambarene 1965), Medre Teresa di Calcutta, Premio Nobel per la Pace 1979 (Skopje 1910-Calcutta 1977).

Come spiegano i promotori, il progetto “ha come scopo la valorizzazione della sacralità della vita e la tutela dei diritti umani, attraverso la sensibilizzazione dei giovani studenti e delle loro famiglie”.

Alla base di ogni albero sarà posto un cippo con una targa riportante il nome della personalità a cui la pianta viene dedicata. In testa ad ogni sezione alberata sarà posta una bacheca riportante le brevi note biografiche delle personalità.

“Il desiderio di pace, che lega gli abitanti di Scandicci”, dicono infine i promotori, “è che questo viale incontri altri viali nati spontaneamente in ogni comune dell'area di Firenze, della Toscana e del mondo. Formando così un cordone ombelicale vitale e pulsante, ad eterna memoria di questi eroi comuni che hanno indicato il valore del rispetto di ogni singola particella di vita”.

