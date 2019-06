Ferrovia Sinalunga-Stia, Ceccarelli: "LFI faccia luce sulle cause dei disagi"

L'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli interviene sui disagi verificatisi ieri, martedì 4 giugno, sulla linea ferroviaria Pratovecchio Stia – Arezzo in seguito al taglio accidentale dei cavi di fibra ottica che alimentano i dispositivi di sicurezza ferroviaria (ad esempio il segnalamento della posizione dei treni). "Prendiamo atto delle dichiarazione di Maurizio Seri, presidente di LFI, la società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria ed apprezziamo la trasparenza alla quale ha improntato la sua azione. Alla luce dei disagi che l'incidente ha provocato per tanti utenti del servizio ferroviario, lavoratori e studenti, ci auguriamo che le indagini promosse da Seri facciano piena luce sulle cause dell'incidente di ieri, sulle eventuali responsabilità interne all'azienda e che siano presi i conseguenti provvedimenti."

"La Regione - ha concluso Ceccarelli - sta investendo molto sulla linee gestite da Tft che collegano Pratovecchio Stia e Sinalunga con Arezzo. Nonostante questo nostro impegno, i problemi ed i conseguenti disagi per gli utenti continuano ad essere troppo frequenti, per cui attendiamo le conclusioni delle indagini interne fiduciosi che siano utili e impediscano il ripetersi di questi incidenti."

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Sinalunga