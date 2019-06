Ballottaggio Signa, Gemelli e Scipioni: "Occasione importante"

Senza dubbio un momento storico che rappresenta un'occasione importante non solo per Signa ma per tutta la Piana fiorentina. Dopo lo storico ballottaggio ed il risultato sfiorato anno scorso a Campi, ora l'occasione di cambiare nella Piana ce l'hanno i signesi. Per questo invitiamo tutti gli elettori ad andare a votare domenica 9 giugno e a votare per Vincenzo De Franco sindaco.

Un voto che dovrà essere libero da preconcetti ideologici lontani ormai anni luce, ma che dovrà guardare al futuro ed alle opportunità che possono nascere da un reale cambio di passo in una città strategica. Dopo decine di anni di immobilismo di sinistra c'è la grande occasione per cambiare e siamo sicuri che i nostri concittadini voteranno per il cambiamento: con un po' di coraggio si potranno concedere a Signa quelle opportunità che si stanno aspettando da troppo tempo. - dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Gemelli.

"Questa è l'occasione in cui i cittadini di Signa possono determinare liberamente il loro futuro e fare, non un salto nel vuoto come hanno affermato alcuni, bensì scegliere liberamente di poter non attendere il proprio futuro ma modellarlo, perseguirlo e ricercarlo a seconda dei propri sogni. I signesi hanno finalmente l'occasione per dimostrare con il loro voto che non appartengono a nessuno, ma che possono liberamente riprendersi la loro città mandando finalmente a casa coloro i quali arrogantemente credono di poter gestire dall'alto della loro arroganza la comunità così come gestirebbero un loro bene privato. L'alternativa può esserci solamente con il ricambio che esiste quindi solamente se il 9 giugno Vincenzo De Franco potrà essere un sindaco di rottura con le precedenti amministrazioni. Questo sarà il più grande gesto di ribellione, ed il più grande grido di libertà della comunità signese nei confronti di tutti coloro i quali si sentono padroni inamovibili del destino delle nostre comunità. Sta a voi nella cabina elettorale determinare il cambiamento e mettere a tacere tutti quei politicanti che parlano di cambiamento ma vogliono solo tenere le mani in pasta nella gestione di quello che dovrebbe essere di tutti noi" aggiunge il segretario provinciale della Lega, Alessandro Scipioni.

