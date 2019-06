Giunti si insedia, indetta la prima seduta del nuovo Consiglio comunale

Il sindaco Alessandro Giunti ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria per il giorno mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 21,15 presso la sede comunale di Piazza VIII Marzo 1944 n. 9.

Sarà possibile visionare la diretta streaming della seduta collegandosi al sito del Comune. Questi i punti all'ordine del giorno:

1. Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità degli eletti

2. Giuramento del Sindaco.

3. Comunicazione della nomina del Vice Sindaco e dei componenti la Giunta Comunale.

4. Costituzione dei Gruppi Consiliari e designazione dei Capigruppo.

5. Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

6. Nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.

7. Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni. Approvazione

Fonte: Comune di Capraia e Limite

