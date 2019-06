Lavori a Firenze, la lista dei cantieri di inizio estate

I principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine di Firenze.

Sabato 8 giugno in piazzale delle Cascine Mercato Campagna amica. Istituzione di un divieto di transito dalle 7 alle 14. In viale della Catena per Fluo Run Festival istituzione di divieto di transito e sosta nel viale della Catena dalle 9 alle 23.

Lunedì 10 giugno per lavori edili in viale Petrarca sarà istituito un restringimento di carreggiata dalle 9 alle 17.

Dal 10 al 14 giugno asfaltatura di via Lampredi con divieto di transito dalle 00.00 alle 24.00.

Via di San Bartolo a Cintoia: interventi relativi all’illuminazione pubblica con l’istituzione di un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato. I lavori si concluderanno il 25 giugno.

Viale dei Mille-viale Fanti-viale Valcareggi-viale Paoli: lavori di manutenzione delle piste ciclabili. Prevista la chiusura per fasi delle piste ciclabili e restringimenti di carreggiata sui viali. Termine previsto 13 luglio.

Piazza Dresda-via Erbosa-via Datini-via Reims-via delle Nazioni Unite-via di Villamagna-viale Giannotti-viale Europa:per la posa di infrastrutture della telefonia saranno in vigore restringimenti di carreggiata per fasi. Termine previsto 1 luglio.

Via Corelli-via Baracca-via Clementi-via del Barco-via Bardazzi: anche in questo caso si tratta di posa di infrastrutture per la telefonia con l’istituzione di restringimenti di carreggiata per fasi. L’intervento si concluderà il 13 luglio.

Via della Sala: per lavori edili è istituito un restringimento di carreggiata. Termine previsto 10 agosto.

Costa San Giorgio: per un intervento di restauro nel tratto da Costa Scarpuccia a via di Belvedere sarà vietato il transito per i mezzi di altezza superiore a 3 metri. Il provvedimento sarà in vigore fino al 21 giugno.

Il 10 giugno dalle 14 alle 24 divieto di transito e sosta per Firenze Hometown of Fashion.

Il 10 giugno dalle 7 alle 19 restringimento di carreggiata per lavori edili in piazza lia Dalla Costa.

Sempre il 10 giugno dalle 7 alle 19 in via Morlacchi nel tratto da Ancillotto a Iommelli divieto di transito per potature.

Il 10 e 11 giugno per smontaggio ponteggio divieto di transito 00.00-24.00 in via del parione da Vigna Nuova a Parioncino.

Sempre il 10 e 11 giugno in via degli Arcipressi dalle 00.000 alle 24.00 restringimento di carreggiata per asfaltatura.

Dal 10 al 12 giugno via del Leone da Orto a San Frediano divieto di transito 00.00-24.00 per posa infrastruttura.

Dal 10 al 13 in via di Brozzi, nel tratto I Maggio – Sala (00.00-24.00) divieto di transito per posa infrastruttura.

Dal 10 al 14 giugno via Vecchietti: divieto di sosta dal numero 20r al 22r 00.00-24.00 per evento Pitti Uomo.

Dal 10 al 14 via Sassetti: divieto di sosta dal numero 13r al 15r 00.00-24.00 per evento Pitti Uomo.

Dal 10 al 14 via dello Studio nel tratto Oche-Corso divieto di transito 00.00-24.00 per ristrutturazione Palazzo Portinari-Salviati.

Dal 10 al 14 in via di Bellariva dal numero 27 a via Lanza restringimento di carreggiata 00.00-24.00 per allaccio fognatura.

Dal 10 al 15 in via dei Vellutini da via Maggio a piazza della Passera divieto di transito 00.00-24.00 per allaccio.

Dal 10 al 15 in viale Redi (semicarreggiata uscita città) restringimento di carreggiata dalle 21 alle 6 per lavori tramvia linea 2.

Dal 10 al 16 in via Ricasoli da Alfani a Pucci dalle 00.00 alle 24.00 divieto di transito per allaccio fognature.

