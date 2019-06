Attraversamenti ferroviari a Pistoia, per lavori cambia la viabilità

Nelle vie San Biagio in Cascheri, Mazzini e Nazario Sauro, nel tratto in corrispondenza degli attraversamenti ferroviari della linea Bologna-Pistoia, dovranno essere conclusi da Rete ferroviaria italiana spa lavori di risanamento e livellamento della massicciata di ogni attraversamento, che impegneranno totalmente la sede stradale.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori, tutelando l’incolumità pubblica, il Comune ha adottato alcune limitazioni alla circolazione stradale, prorogando i provvedimenti della precedente ordinanza.

Pertanto durante l'esecuzione dei lavori, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo sarà vietato il transito dei veicoli e il passaggio dei pedoni nei seguenti attraversamenti ferroviari: in via Gora e Barbatole e in via di San Biagio in Cascheri fino al 13 giugno; in via Mazzini fino al 15 giugno e in via Nazario Sauro fino al 18 giugno.

Sul posto sono presenti cartelli di preavviso e di deviazione per indicare i percorsi alternativi.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

