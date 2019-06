Cooperative di comunità, a Trequanda si presenta quella di Petroio

C'è chi ha deciso di puntare sul turismo sostenibile o sulla valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti gastronomici locali. C'è chi pensa di rilanciare la creazione di reti. E tutte sono poi pronte ad investire gli utili in luoghi e servizi ai residenti o per la manutenzione di sentieri, strade, arredi urbani ed altri beni comuni, in collaborazione con la locale amministrazione comunale.

Sabato 8 giugno sulla terrazza di Palazzo Brandano, dalle 10.30 in poi la cooperativa "Vivi Pretonio" presenterà se stessa e quello che intende fare. Ci sarà anche l'assessore alla presidenza della Toscana, Vittorio Bugli.

Trecento residenti ed un solo nato nel 2018, l'idea delle cooperativa di Petroio è quella di creare e gestire nel borgo, proprio a Palazzo Brandano, un albergo diffuso e un piccolo negozio di artigianato locale, residenti e imprese insieme. Nei progetti c'è anche un bar e uno spaccio alimentare oggi a rischio e da salvare. Ma per favorire la nascita di nuove professioni si punta anche alla creazione di uno spazio coworking con tanto di wifi, alla realizzazione e gestione di un infopoint turistico (con tanto di sito web che racconti il territorio). E poi c'è l'intenzione di dar vita a spazi e servizi per le prima necessità e la salute, il mercato di prodotti agricoli o servizi per gli anziani.

L'8 giugno a Palazzo Brandano non si parlerà comunque solo dei Petroio. L'evento, inserito nella festa dei piccoli comuni, è diventato un miniconvegno dove parlerà delle cooperative di comunità nel loro complesso. Interverrà, tra i tanti, Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana. Interverrà l'ex ministro Giuliano Poletti, esperto e a suo modo ‘padre' delle cooperative di comunità. Parlerà anche Paolo Scaramucci, responsabile nazionale delle cooperative nazionali di LegaCoop.

Fino a poco tempo fa l'unica (ma famosa) cooperativa di comunità in Toscana era quella del Teatro Povero di Monticchiello, paese del senese colpito dalla crisi della mezzadria all'inizio degli anni Settanta e che allora ha scelto di aggregarsi intorno ad un'idea di teatro di piazza che costituisce oggi un'economia importante per i residenti. Poi c'è stato in un anno il boom, anche grazie al bando della Regione. In provincia di Siena sono già cinque.