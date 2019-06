Ferite in 4 dopo incidente a Lucca, codice rosso per donna incinta

Un'auto con 4 donne a bordo (una di queste in stato interessante) si è schiantata contro il guardrail della bretella Viareggio Lucca, vicino al casello di Lucca Ovest. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, due donne sono state trasferite in codice rosso a Lucca (tra queste la donna incinta), le altre in codice giallo. Un altro incidente nella Lucchesia è avvenuto alle 5 di mattina sulla variante Aurelia a Torre del Lago. Un 40enne è rimasto ferito a petto e testa dopo l'urto con la sua auto contro il guardrail. Per lui il trasferimento è avvenuto a Pisa.

