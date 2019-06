Tenta di togliersi la vita dandosi fuoco, muore in ospedale

Una 39enne della provincia fiorentina è rimasta gravemente ustionata in un incendio avvenuto a Montelupo Fiorentino nel pomeriggio di oggi, sabato 8 giugno. L'ipotesi del tentativo di suicidio, secondo quanto appreso, è quella più attendibile: sul suo telefono sono stati trovati messaggi che annunciavano quanto poi accaduto. La donna, non di zona, è giunta in auto sul luogo del fatto e ha usato della benzina per far nascere l'incendio. Alla vista della scena, alcuni passanti l'hanno soccorsa e hanno chiamato il 118. Subito sul posto i sanitari, con l'elisoccorso Pegaso 3. Il trasferimento al Centro Ustioni di Pisa è stato immediato ma le condizioni di salute della donna sarebbero gravissime. Presenti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Empoli.

AGGIORNAMENTO ORE 20

La donna è morta nell'ospedale di Pisa poco tempo dopo il suo arrivo. Sul suo corpo erano state riscontrate ustioni per il 90%. Si attende la decisione del magistrato di turno per l'autopsia.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

