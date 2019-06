Lezioni gratuite di antiaggressione femminile: appuntamenti nei parchi dell'Empolese

Si chiamo proprio così l'iniziativa della A.S.D. Centro Studi Discipline Orientali che prevede un ciclo di sei lezioni gratuite di Antiaggressione Femminile per tutte le donne che vogliono sentirsi più sicure nella vita quotidiana.

Le lezioni si terranno tutti i Venerdì a partire da Venerdì 14 Giugno dalle ore 18:30 alle 19:30 fino a Venerdì 19 Luglio presso il Parco di Serravalle a Empoli e presso i giardini di Piazza Unità d'Italia a Sovigliana sul vialeTogliatti accanto a l'hotel Da Vinci

L'iniziativa, ribadiamo completamente GRATUITA, oltre che ha insegnare delle strategie e delle tecniche difensive alla portata di chiunque suggerisce una serie di consigli basilari a cui attenersi per prevenire aggressioni che si possono verificare in particolari circostanze della vita quotidiana. Molto spesso non ci rendiamo conto che il pericolo si nasconde nel “tram tram” quotidiano che tende a farci abbassare la guardia, esponendoci più facilmente ai pericoli che ne comporta.

Le lezioni saranno tenute dagli Istruttori Andrea Dori e Veronica Morelli del Centro Studi Discipline Orientali.

DATE E LUOGHI:

· VENERDI' 14 GIUGNO: PARCO DI SERRAVALLE – Empoli

· VENERDI' 21 GIUGNO: P.ZZA UNITA' D'ITALIA – Sovigliana

· VENERDI' 5 LUGLIO: PARCO DI SERRAVALLE – Empoli

· VENERDI' 12 LUGLIO: P.ZZA UNITA' D'ITALIA – Sovigliana

· VENERDI' 19 LUGLIO: PARCO DI SERRAVALLE - Empoli

Per info:

Centro Studi Discipline Orientali: 0571/501391

Fonte: Centro Studi Discipline Orientali

