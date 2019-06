Camminando il Montalbano, il programma delle passeggiate estive a Lamporecchio

Anche per questa stagione turistica, da giugno a settembre, tornano le passeggiate di Camminando il Montalbano, organizzate dal Comune di Lamporecchio e l’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio. Un’occasione imperdibile per turisti e locali per scoprire le bellezze nascoste di Lamporecchio e il Montalbano percorrendo i sentieri storici del nostro territorio.

Durante il mese di giugno le passeggiate si svolgeranno di sabato pomeriggio, mentre in luglio e agosto si svolgeranno settimanalmente di giovedì (eccetto la settimana di Ferragosto in cui la visita guidata verrà effettuata di mercoledì) secondo il seguente calendario:

sabato 15 giugno sabato 22 giugno sabato 29 giugno giovedì 4 luglio giovedì 11 luglio giovedì 18 luglio giovedì 25 luglio giovedì 1 agosto giovedì 8 agosto mercoledì 14 agosto giovedì 22 agosto giovedì 29 agosto giovedì 5 settembre sabato 21 settembre

Ecco il programma di giugno:

sabato 15 giugno seguendo via Orbignanese, via della Palagina e via della Torretta ci incammineremo poi verso via Carraia per poi raggiungere Orbignano dove si visiterà la Chiesa di Santa Maria del Pruno. Lungo l'itinerario si potranno osservare scorci panoramici ed edicole sacre.

Sabato 22 giugno dopo una piacevole passeggiata nel parco, la nostra guida vi accompagnerà alla scoperta di uno dei gioielli del nostro territorio, l’imponente Villa Rospigliosi circondata da un rigoglioso giardino all’italiana.

Sabato 29 giugno dopo la visita della Chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, la nostra guida vi accompagnerà attraverso il sentiero di crinale a scoprire alcuni degli scorci più belli della zona narrandovi la storia e le leggende che fanno parte del nostro territorio, dal Barco Reale Mediceo, riserva di caccia dei Medici, al Sasso di Pietra, il gigantesco macigno avvolto nelle leggende e nella suggestione popolare. La passeggiata è di circa 10 km.

Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla nostra guida ambientale Michela Del Negro.

Per maggiori dettagli sul programma e per prenotazioni è possibile visitare il sito www.visitlamporecchio.it/eventi oppure chiamare l’ufficio turistico di San Baronto al numero 0573 856008.

Fonte: Ufficio Turistico San Baronto - Lamporecchio

