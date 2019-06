Poli, ex Assessore a Certaldo:" PD chieda le dimissioni di Lotti"

"L'ex ministro Lotti, eletto deputato nelle file del PD nell'Empolese Valdelsa, ha partecipato ai famosi incontri nelle camere d'albergo con esponenti della procura di Roma nel periodo in cui doveva essere nominato il nuovo procuratore. E'un fatto gravissimo. Il PD territoriale prenda posizione e ne chieda le dimissioni. Proprio in questi giorni in cui ricade l'anniversario della morte di Enrico Berlinguer, la questione morale dovrebbe essere un imperativo morale per ogni sincero democratico".

Gian Carlo Poli - Ex Assessore del Comune di Certaldo

