Visita all'Osservatorio polifunzionale del Chianti, i misteri del cosmo e i pianeti gemelli

Ancora un’occasione per visitare e conoscere le eccellenze, gli strumenti e i progetti scientifici dell’Osservatorio polifunzionale del Chianti e sostenere la campagna di finanziamento collettivo, volta alla creazione di un laboratorio di tecnologie spaziali per ragazzi e diversamente abili. Domani, domenica 9 giugno, dalle ore 20 alle ore 23.30, il team dell’Osservatorio, centro di ricerca di spessore nazionale, dove il cielo si può scrutare con uno dei telescopi più grandi d’Italia, il Marcon, invita tutti a scoprire l’altro mondo, quello che si nasconde nel sistema solare insieme agli astrofisici, coordinati dal responsabile scientifico Emanuele Pace. Durante la visita guidata si potranno esplorare le quattro strutture di ricerca che compongono l’osservatorio, l’Astronomico, il Geosismico, il Meteorologico, il Parco Botanico del Chianti e le cinque sezioni aperte agli appassionati, il Gruppo Ambientale, il Gruppo Astrofili, le Sentinelle Meteo e le Arti visive. E’ prevista l’osservazione del cielo al fianco del team degli scienziati impegnati nella individuazione dei transiti degli esopianeti, i pianeti gemelli della Terra.

L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio nell’ambito della campagna di raccolta fondi attiva sulla piattaforma di crowdfunding Eppela (www.eppela.com/spacelab), dedicata alla realizzazione dello Spacelab. Si tratta di un progetto di respiro internazionale, dalle caratteristiche inedite in Italia, che mira a realizzare nel Chianti un’attività educativa scientifica permanente e accessibile a tutti, volta alla formazione di ragazzi, insegnanti e famiglie mediante esperienze e percorsi di apprendimento diretto.

Spacelab è realizzato all’interno dell’iniziativa Social Crowdfunders, il percorso di crescita delle organizzazioni non profit, ideato da Siamosolidali.it, progetto di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la cooperativa Feel Crowd; promosso da Università degli Studi di Firenze e Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ha come partner Kayser Italia. www.eppela.com/spacelab

Fonte: Ufficio stampa

