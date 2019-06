Per il compleanno di Max Formisano gli amici si ritrovano sul campo da calcio

Mercoledì 12 giugno alle 20 si terrà al campo di calcio del 'Barrino' in via Carlo Marx a Certaldo una partita con tutti gli amici che si ritroveranno nel giorno di quello che sarebbe stato il 45esimo compleanno di Massimiiliano 'Max' Formisano, pizzaiolo certaldese di 43 anni è scomparso il 17 dicembre 2017. La partita è stata organizzata dalla compagna Beatrice che, grazie al contributo dei presenti e di coloro che verranno a vedere il match, vedrà devolvere una somma in beneficenza all'ospedale Meyer di Firenze. Inoltre a corredo dell'evento ci sarà anche una piccola lotteria.Una iniziativa semplice e allo stesso tempo lodevole per ricordare a Certaldo una persona molto apprezzata dalla comunità. Un girovago per l'Europa, fra la Germania e le Canarie, alla ricerca di un futuro migliore. Poi il rientro in Toscana, la sua passione sfrenata per il Napoli e una morte che lo ha beffato nel sonno.

