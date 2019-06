Nuovo corso Haccp da Confartigianato Pistoia con il supporto di Cedit

Sono state aperte in questi giorni le iscrizioni per un nuovo ciclo di corsi HACCP che si terrà a luglio a Pistoia con l'organizzazione di Confartigianato Imprese Pistoia e il supporto del Cedit, agenzia formativa del sistema Confartigianato Toscana. Nello specifico le lezioni interesseranno vari livelli di necessità, a seconda della qualifica aziendale: addetti ad attività alimentari semplici e complesse, oppure titolari di impresa e responsabili dei piani di autocontrollo, anche in questo caso di livello semplice o complesso. I cicli variano dalle otto alle sedici ore di lezione frontale a seconda appunto della qualifica richiesta.

I corsi avranno inizio lunedì 8 luglio dalle 14.30 alle 18.30 e si terranno presso l'aula accreditata del Cesat di Pistoia, al secondo piano di via Landucci 33. Le altre lezioni sono fissate, con il medesimo orario, nei giorni mercoledì 10, lunedì 15 e mercoledì 17 luglio.

Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Cedit (www.cedit.org, 055/489597 e cedit@cedit.org) o a Confartigianato Imprese Pistoia (www.confartigianato.pt.it, 0573 937861 oppure 0573 937804, info@confart.com).

Fonte: Cedit

