Ferisce il vicino con sega e canna di bambù, arrestato 52enne

I carabinieri del Norm di Figline Valdarno stanotte sono intervenuti in corso Vittorio Veneto per una accesa lite condominiale, dove un uomo era rimasto da arma da taglio. Alle 19.30 circa è stato trovato solo l'aggressore, B.A. di 52 anni, perché il ferito era stato accompagnato da amici all'ospedale Serristori.

I militari hanno ricostruito che una signora di 82 anni di rientro a casa, per diatribe in merito al diritto di passaggio su residence condominiale, aveva cominciato a litigare col vicino ed il suo cagnolino. Il figlio della donna, B.A., era sceso da casa con una canna di bambù e aveva cominciato a bastonare il vicino. Poi è tornato nelle sue stanze per prendere una sega a mano con cui ha colpito gravemente l’uomo al collo ed agli arti superiori per poi rifugiarsi nella sua abitazione con la sega insanguinata. La vittima non è in pericolo di vita ed ha riportato 30 giorni di prognosi.

L'aggressore assieme alla madre sono stati trasportati presso l’ospedale “Santa Maria Annunziata” di Bagno a Ripoli ove i sanitari hanno rilevato:

- una frattura del bacino per l’anziana, causata dall’intervento per dividere i due uomini;

- lievi contusioni ed escoriazioni guaribili in 7 gg per B.A., causate dalla stessa lama che impugnava e dai gesti di autodifesa della controparte.

B.A. è stato arrestato per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, e trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo previsto per domattina.

